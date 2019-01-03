Разин сообщил шокирующие подробности похорон Кельми

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Криса Кельми похоронят инкогнито без прощания с друзьями и коллегами 

Teleprogramma.pro + ещё 6 6 часов назад
Такое решение, как утверждает продюсер Андрей Разин, приняли родственники.
"Кельми настойчиво себя убивал"
Известный продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин на своей страничке в социальной сети Instagram сообщил достаточно неожиданную новость. По его словам, певца Криса Кельми, который скончался в своем загородном доме 1 января, похоронят инкогнито без прощания с друзьями и коллегами по творческому цеху.
Разин отметил, что он не собирается оспаривать такое решение, хотя он с ним полностью не согласен. Разин заметил, что он был готов взять на себя все затраты по проведению похорон, как и в случае с другим певцом Евгением Осиным, который ушел из жизни прошлой осенью. Он считает, что Кельми заслуживает последних почестей. Продюсер «Ласкового мая» заметил, что очень жаль, что родственники приняли такое решение.
Отметим, что Крис Кельми очень сильно злоупотреблял последние годы алкоголем. Друзья, как могли пытались бороться с этим, однако ничего не смогли поделать.
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Шоу-бизнес , Видео , Андрей Разин , Крис Кельми , Евгений Осин
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