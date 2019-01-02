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Фридлянд: Кельми настойчиво себя убивал 

News.ru + ещё 31 11 часов назад
Музыкальный продюсер Евгений Фридлянд прокомментировал смерть певца Криса Кельми. По его словам, известие об этом вызывает печаль, однако такой исход не удивляет.
Названа причина смерти Криса Кельми
«На самом деле это было делом времени — последние 20 лет он настойчиво себя убивал. Очень жаль», — отметил продюсер.
Он подчеркнул, что ушедший из жизни артист был настоящим музыкальным явлением — «красавцем» и «любимцем девушек и публики».
«Но запомнят, к сожалению, алкоголика», — заметил Фридлянд в комментарии ТАСС.
Как писал News.ru, ранее певица Ольга Кормухина сообщила, что Кельми был профессионалом, однако в последнее время он не был востребован.
1 января в собственном доме в Московской области скончался музыкант Крис Кельми. Врачи не смогли спасти его жизнь.
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Шоу-бизнес , Видео , Ольга Кормухина , Крис Кельми , ИТАР-ТАСС
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