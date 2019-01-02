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Коллеги отреагировали на смерть Криса Кельми 

Рамблер 1 час назад
Сегодня стало известно о смерти российского певца и композитора Криса Кельми. Он умер в своем доме 1 января в возрасте 63 лет. Коллеги высказались о смерти музыканта.
Композитор и музыкант Юрий Лоза в комментарии РЕН ТВ отметил, что у Кельми наблюдались проблемы: он отстранился от работы и вел своеобразный образ жизни. По словам Лозы, Кельми был талантливым мелодистом.
"И мог бы еще что-то сделать в этой жизни, если бы обстоятельства не сложились таким образом, — сказал Лоза.
Российская телеведущая Дана Борисова проходила реабилитацию с Кельми в Таиланде. Она сообщила телеканалу "Звезда", что о смерти музыканта стало известно днем раньше, однако супруга Кельми не захотела афишировать информацию в тот же день.
Российская рок-певица Ольга Кормухина вспомнила о совместной работе с Кельми в "Рок-Ателье" и назвала его профессиональным музыкантом.
"Очень жалко, что в последние годы жизни… Я думаю, все-таки такая невостребованность сгубила многих. Мало кто может пережить это. Медные трубы — самое трудное, мало кто прошел их, остался в здравом состоянии", — заявила Кормухина в комментарии РИА Новости.
Заслуженная артистка РФ Диана Гурцкая назвала Кельми ярким, харизматичным и мегаталантливым артистом и композитором.
"Он стал настоящим явлением отечественной музыкальной культуры, а созданное им в 1980 году "Рок-ателье" — глотком подлинной свободы в жёстко регламентированном мире советской действительности", — приводит ее слова РИА Новости.
Комментарии3
Шоу-бизнес , Видео , Юрий Лоза , Ольга Кормухина , Диана Гурцкая , Дана Борисова , Крис Кельми , ТК "Звезда" , РЕН ТВ , РИА Новости
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