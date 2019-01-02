Кельми был талантливым музыкантом, заявила Кормухина

Певец Крис Кельми ушел из жизни в возрасте 63 лет.

"Мы целый год работали вместе в "Рок-Ателье". Он был очень хороший, профессиональный музыкант, чудесный. Очень жалко, что в последние годы жизни… Я думаю, все-таки такая невостребованность сгубила многих. Мало кто может пережить это. Медные трубы — самое трудное, мало кто прошел их, остался в здравом состоянии", — сказала Кормухина.

Крис Кельми начал творческий путь в 1970-х годах, играл в таких группах, как "Високосное лето", "Автограф", "Рок-Ателье" и других. Наиболее известны его композиции "Ночное рандеву", "Усталое такси", "Леди Блюз".