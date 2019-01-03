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Стало известно о завещании Криса Кельми 

Lenta.ru + ещё 7 4 часа назад
Российский певец и композитор Крис Кельми составил завещание незадолго до смерти. Он отписал все свое имущество бывшей жене и сыну. Об этом «Стархит» сообщил 2 декабря, но СМИ снова обратили внимание на публикацию после кончины музыканта.
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По данным издания, в завещание входят коттедж и три квартиры общей стоимостью около 100 миллионов рублей.
«Там все в порядке, там всем хватит», — говорил Кельми.
Отмечается, что певец несколько раз проходил лечение от алкогольной зависимости, наблюдался у врачей, в том числе пребывал в реабилитационном центре в Таиланде.
Кельми, известный по хитам «Замыкая круг», «Усталое такси» и «Ночное рандеву», умер 1 января в Подмосковье. Причиной смерти стала остановка сердца.
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