Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно о завещании Криса Кельми 

Lenta.ru + ещё 6 37 минут назад
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
Российский певец и композитор Крис Кельми составил завещание незадолго до смерти. Он отписал все свое имущество бывшей жене и сыну. Об этом «Стархит» сообщил 2 декабря, но СМИ снова обратили внимание на публикацию после кончины музыканта.
По данным издания, в завещание входят коттедж и три квартиры общей стоимостью около 100 миллионов рублей.
«Там все в порядке, там всем хватит», — говорил Кельми.
Отмечается, что певец несколько раз проходил лечение от алкогольной зависимости, наблюдался у врачей, в том числе пребывал в реабилитационном центре в Таиланде.
Кельми, известный по хитам «Замыкая круг», «Усталое такси» и «Ночное рандеву», умер 1 января в Подмосковье. Причиной смерти стала остановка сердца.
Последние новости
Умер Крис Кельми Стало известно о преступном прошлом подозреваемого в шпионаже американца Следствие отвергло версию теракта в Магнитогорске
Шоу-бизнес , Крис Кельми
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Магнитогорск: трагический список пополнился75
Появились кадры ЧП в центре Петербурга102
Макрон обратился к Путину с призывом1167
Лоза резко раскритиковал «Голубой огонек58
На Украине назвали причину высокой цены на газ80
Видео
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Другое
01:32
Медики рассказали о борьбе за жизнь малыша из Магнитогорска
Происшествия
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
00:19
Стало известно, что спасло младенца в Магнитогорске
Происшествия
01:00
«Мне вообще везет на щедрых»
Шоу-бизнес
02:24
Звезда фильма «Лето» умер в возрасте 30 лет
Общество Статьи
01:14
Опубликован список опознанных погибших в Магнитогорске
Происшествия
00:43
Мертвого Задорнова втянули в новый скандал
Шоу-бизнес
Материал CNN взбесил Киев
В мире Украина
02:43
Названа причина внезапного исчезновения Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение