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Малахов рассекретил интимную тайну Понаровской 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Подводя итоги 2018 года Андрей Малахов назвал своим главным интервью общение с певицей Ириной Паноровской. Говоря об этом, ведущий раскрыл ее интимную тайну.
"Поговорить с Понаровской я хотел давно, еще будучи на "Первом канале", — в своей авторской колонке на портале StarHit признался Андрей Малахов.
"Главной ценностью моей коробки с вещами, когда я переезжал на новое место работы, была книга об Ирине Витальевне. Таким образом, я визуализировал мечту. Мы долго созванивались, у артистки менялись телефоны, она переезжала, я оставлял голосовые сообщения. И вот наконец мы встретились, а звезда, что бывает крайне редко, оправдала все мои надежды", — рассказал он.
Результат, по словам Малахова, превзошел все ожидания. "Приятно, что в декабре самый популярный запрос "Яндекса" с моей фамилией выглядел так: "Андрей Малахов. Прямой эфир. Ирина Понаровская". Первое за семь лет откровение певицы обсуждали даже высокопоставленные чиновники. Например, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Мария Захарова написала в Фейсбуке:
"Задело интервью сильно. Пару часов только о нем и думала", — напомнил ведущий.
Решил он раскрыть интимный секрет артистки.
"Среди разных историй удивило то, что у этой невероятной женщины татуировка в виде трех божьих коровок — в честь ее любимых бабушки, мамы и маленькой внучки", — подчеркнул Андрей Малахов.
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Шоу-бизнес , Мария Захарова , Андрей Малахов , Ирина Понаровская , МИД , Яндекс , Первый канал , StarHit
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