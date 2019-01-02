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Дмитрий Шепелев уехал из России 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Поклонники гадают: навсегда или только на каникулы
В последнее время Дмитрия Шепелева не видно и не слышно в Сети. По телевизору выходят эфиры записанные месяцы назад. Куда делся телеведущий, никто не знает. У поклонников возникло подозрение, что он с сыном уехал из страны, затравленный сторонниками Фриске и коллегами по шоу-бизнесу.
Их предположение подтверждается фото, появившимся в «Инстаграме» его новой возлюбленной Екатерины Тулуповой. А она выложила снимок Альпийских гор. Быть может, влюбленные с детьми вновь улетели в Италию. Только остается открытым вопрос: на каникулы или навсегда.
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