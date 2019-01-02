Иосиф Пригожин сравнил Яну Рудковскую с ледоколом

Продюсер поздравил свою коллегу по творческому цеху с днем рождения.

Известный продюсер Яна Рудковская празднует 44-й день рождения. Надо отметить, что она в прекрасной форме. Выглядит звезда, как минимум, лет на десять моложе своего реального возраста. Продюсер сейчас помогает своему мужу, фигуристу Евгению Плющенко , устраивать ледовые шоу. И надо отметить, что программы пользуются всенародной любовью.

Смысл остроумного поста поняли не все подписчики продюсера в Instagram.

На своей страничке в социальной сети Instagram Рудковскую с праздником поздравил ее давний друг, продюсер Иосиф Пригожин . «С Днём рождения, ледокол по имени Яна!» Продюсер, судя по всему, намекнул, что Рудковская всегда привыкла идти напролом и добиваться поставленных целей.