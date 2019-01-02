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Иосиф Пригожин сравнил Яну Рудковскую с ледоколом 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Продюсер поздравил свою коллегу по творческому цеху с днем рождения.
Известный продюсер Яна Рудковская празднует 44-й день рождения. Надо отметить, что она в прекрасной форме. Выглядит звезда, как минимум, лет на десять моложе своего реального возраста. Продюсер сейчас помогает своему мужу, фигуристу Евгению Плющенко, устраивать ледовые шоу. И надо отметить, что программы пользуются всенародной любовью.
Смысл остроумного поста поняли не все подписчики продюсера в Instagram.
На своей страничке в социальной сети Instagram Рудковскую с праздником поздравил ее давний друг, продюсер Иосиф Пригожин. «С Днём рождения, ледокол по имени Яна!» Продюсер, судя по всему, намекнул, что Рудковская всегда привыкла идти напролом и добиваться поставленных целей.
«Слава старику Батурину, разглядел сочинскую орхидею», «Точно ледокол!» «Сильная женщина, ничего не скажешь!» «С днём рождения! Дерзайте и дальше! Успехов!» — заметили в комментариях пользователи.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Евгений Плющенко , Иосиф Пригожин
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