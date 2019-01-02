Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лариса Гузеева призналась, что Владимир Винокур очень ей помог много лет назад 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
Известная телеведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовала совместный снимок с юмористом Владимиром Винокуром. Звезды вместе отпраздновали Новый год.
Гузеева призналась, что много лет назад Винокур ее очень сильно выручил и теперь она ему обязана. Правда, что конкретно совершил юморист, чем так помог ведущей, она не уточнила. Однако известно, что Гузеева много лет страдала алкогольной зависимостью. Не исключено, что именно в «этом направлении» помог звезде Винокур.
«Мой дорогой Володечка Винокур очень помог мне много лет назад. Не забуду никогда. Прекрасный Новый год! Всем верных и весёлых друзей!» — написала ведущая.
«С наступившим! Пусть будет мир, здоровье, любовь и благополучие в семьях, с остальным — нам всем по силам справиться! Иметь настоящих друзей — это здорово», «Люблю и Винокура, и вас! У вас у обоих прекрасное чувство юмора», «Ларочка, вы прекрасна, как и много лет назад. Потрясающая женщина. Счастья вам в новом году и новых незабываемых ролей!» — заметили в комментариях пользователи.
Teleprogramma.pro: последние новости
Иосиф Пригожин сравнил Яну Рудковскую с ледоколом Дочка Михаила Боярского показала отца без шляпы на семейном фото «Мне вообще везет на щедрых»: Волочкова вспомнила об «изысканных презентах» Баскова
Комментарии
Шоу-бизнес , Владимир Винокур , Лариса Гузеева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон обратился к Путину с призывом97
Число погибших в Магнитогорске превысило 25 человек2
США потребовали возвращения задержанного в РФ шпиона332
На Украине объяснили перенос поздравления Порошенко29
Астронавт рассказал о курьезе в космосе
Видео
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Другое
01:32
Медики рассказали о борьбе за жизнь малыша из Магнитогорска
Происшествия
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
00:19
Стало известно, что спасло младенца в Магнитогорске
Происшествия
01:00
«Мне вообще везет на щедрых»
Шоу-бизнес
02:24
Звезда фильма «Лето» умер в возрасте 30 лет
Общество Статьи
01:14
Опубликован список опознанных погибших в Магнитогорске
Происшествия
00:43
Мертвого Задорнова втянули в новый скандал
Шоу-бизнес
Материал CNN взбесил Киев
В мире Украина
02:43
Названа причина внезапного исчезновения Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение