Лариса Гузеева призналась, что Владимир Винокур очень ей помог много лет назад

Известная телеведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовала совместный снимок с юмористом Владимиром Винокуром . Звезды вместе отпраздновали Новый год.

Гузеева призналась, что много лет назад Винокур ее очень сильно выручил и теперь она ему обязана. Правда, что конкретно совершил юморист, чем так помог ведущей, она не уточнила. Однако известно, что Гузеева много лет страдала алкогольной зависимостью. Не исключено, что именно в «этом направлении» помог звезде Винокур.

«Мой дорогой Володечка Винокур очень помог мне много лет назад. Не забуду никогда. Прекрасный Новый год! Всем верных и весёлых друзей!» — написала ведущая.

«С наступившим! Пусть будет мир, здоровье, любовь и благополучие в семьях, с остальным — нам всем по силам справиться! Иметь настоящих друзей — это здорово», «Люблю и Винокура, и вас! У вас у обоих прекрасное чувство юмора», «Ларочка, вы прекрасна, как и много лет назад. Потрясающая женщина. Счастья вам в новом году и новых незабываемых ролей!» — заметили в комментариях пользователи.