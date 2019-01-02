Прима-балерина Большого театра призналась, что ей часто приписывают романы, припомнив слухи о ее связи с «Золотым голосом России» Николаем Басковым.
Прима-балерина Анастасия Волочкова пообещала поклонникам традиционные фото с Мальдив, добавив, что уже прикупила новые купальники для фотосессий на пляже. Эту Новогоднюю ночь артистка балета провела в компании отца своей тринадцатилетней дочки Ариадны. На протяжении долго времени Анастасия не поддерживала отношения с Игорем Вдовиным, однако родители девочки все-таки смогли примириться.
По слова артистки, некоторое время дочка гостила у отца, но уже вернулась домой. В одном из своих интервью Анастасия рассказала о том, что не планирует рожать второго ребенка, отметив, что Ариадна ревнует ее к окружающим. Поэтому Волочкова не хочет обострять ситуацию.
Вспомнила артистка и о подарках «Золотого голоса России» Николая Баскова, заметив, что подписчики приписывали ей отношения с певцом, несмотря на то, что они уже давно расстались. «Мне и свадьбу с Николаем Басковым пророчили, хотя между нами все давно уже в прошлом. Хотя Коля так любит мою дочь Аришу, дарит ей изысканные презенты — дорогие платья, пальто. А какие мне серьги с бриллиантами подарил! Он удивительный мужчина и друг. Мне вообще везет на щедрых и благородных поклонников», — приводит «Комсомольская правда» слова Анастасии Волочковой.