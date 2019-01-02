«Мне вообще везет на щедрых»: Волочкова вспомнила об «изысканных презентах» Баскова

Прима-балерина Большого театра призналась, что ей часто приписывают романы, припомнив слухи о ее связи с «Золотым голосом России» Николаем Басковым

Прима-балерина Анастасия Волочкова пообещала поклонникам традиционные фото с Мальдив , добавив, что уже прикупила новые купальники для фотосессий на пляже. Эту Новогоднюю ночь артистка балета провела в компании отца своей тринадцатилетней дочки Ариадны. На протяжении долго времени Анастасия не поддерживала отношения с Игорем Вдовиным , однако родители девочки все-таки смогли примириться.

По слова артистки, некоторое время дочка гостила у отца, но уже вернулась домой. В одном из своих интервью Анастасия рассказала о том, что не планирует рожать второго ребенка, отметив, что Ариадна ревнует ее к окружающим. Поэтому Волочкова не хочет обострять ситуацию.