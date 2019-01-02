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«Как глупо ваше самолюбование»: платье Рудковской сравнили с «занавеской» 

Teleprogramma.pro 43 минуты назад
Фото: Instagram
Яна Рудковская тщательно следит за своим имиджем, выбирая для фотосессий дизайнерские наряды.
Наставница Димы Билана — музыкальный продюсер Яна Рудковская в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания. Поклонники не смогли остаться в стороне от обсуждения дизайнерского наряда светской львицы, которые она выбрала для праздничной Новогодней фотосессии. Пока хвалили супруга Яны Рудковской олимпийского чемпиона Евгения Плющенко за ледовое шоу «Лебединое озеро», в котором фигурист исполнил одну из главных ролей вместе с сыном Сашей — другие обратили внимание на платье возлюбленной спортсмена.
В своем Instagram Яна Рудковская опубликовала фото, на котором она позирует в шифоновом платье лавандового оттенка с переливающимся лифом и пышной юбкой. Поклонники тут указали музыкальному продюсеру на «самолюбование», задавшись вопросом: «Куда Рудковская девает свои платья-занавески?». Стоит отметить, что наставница Димы Билана не раз вступала в переписку с подписчиками, отвечая на их критику. Яна пыталась фанатам то, что она много работает и может позволить себе покупку дорогих нарядов известных брендов. Однако заверения музыкального продюсера публику, судя по всему, не убедили.
«Дорого-богато!», «Куда вы деваете эти платья-занавески», «Вы бы видели, как со стороны глупо выглядит ваше самолюбование», «Скромнее надо быть! Одно хвастовство и игра на публику», «Роскошное платье, и стоит наверное целое состояние?! К чему такие траты», — прокомментировали фото Яны Рудковской поклонники.
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Шоу-бизнес , Дима Билан , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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