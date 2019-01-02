В первых числах декабря актриса Елизавета Боярская родила во второй раз. С тех пор в ее блоге было мало фотографий. Но в свежей записи звезда театра и кино показала первый семейный снимок с момента счастливого прибавления.
С недавних пор у Лизы и ее мужа Максима Матвеева двое сыновей, старший из которых появился на свет семь лет назад. Что касается младшего члена семьи, то его назвали Григорием. Известно, что малыш появился на свет раньше срока. Несмотря на это, роды прошли удачно. По словам Елизаветы, до рождения младшего сына в ее доме было хорошо, но с ним стало еще лучше: по ее ощущениям, дом наполнился счастьем и теплом.
Маленький Гриша остался за кадром нового семейного портрета, на котором были запечатлены его мама и папа, дедушка Михаил Боярский, бабушка Лариса Луппиан и дядя по материнской линии Сергей.