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Возросло число погибших при взрыве в Магнитогорске
Возросло число погибших при взрыве в Магнитогорске

Звезда «Голоса» пытался задушить подругу 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: «Первый канал»
Участник британского шоу "Голос" Джейк Бенсон пытался задушить свою девушку, сообщает газета Sun.
Артист встречался с 27-летней Софи Линч около года, однако девушка решила порвать с ним. Когда она заявила об этом, Бенсон схватил ее за шею обеими руками и попытался задушить.
"К счастью, моя мама была там, и она смогла вызвать полицию. У меня остались ужасные красные следы на шее, и мне было трудно дышать", — рассказала девушка.
21 декабря мировой суд признал Бенсона виновным. Сам участник "Голоса" отвергает обвинения.
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Шоу-бизнес , Джейк Бенсон
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