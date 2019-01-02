Звезда «Голоса» пытался задушить подругу

Участник британского шоу "Голос" Джейк Бенсон пытался задушить свою девушку, сообщает газета Sun.

Артист встречался с 27-летней Софи Линч около года, однако девушка решила порвать с ним. Когда она заявила об этом, Бенсон схватил ее за шею обеими руками и попытался задушить.

"К счастью, моя мама была там, и она смогла вызвать полицию. У меня остались ужасные красные следы на шее, и мне было трудно дышать", — рассказала девушка.

21 декабря мировой суд признал Бенсона виновным. Сам участник "Голоса" отвергает обвинения.