Сезон в стиле «ретро»: кто победил на «Голосе» 

Седьмой сезон популярного музыкального проекта «Голос» вышедший с подзаголовком «Перезагрузка», подошел к концу. Впервые в истории шоу финал состоялся 1 января уже нового года. На предыдущей стадии зрители и наставники выбрали главного претендента на победу от каждой команды. Ими стали Рушана Валиева из команды Сергея Шнурова, подопечный Ани Лорак Амирхан Умаев, Шаэн Оганесян от Басты и представитель команды Константина Меладзе Петр Захаров.

Последний раунд торжественно начался с исполнениями квартетом финалистов знаменитого хита Мэрайи Кэри «All I Want For Christmas Is You», переведенного на русский язык.