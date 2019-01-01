Как гуляла Пугачева, в замке год встречая Новый

Алла Борисовна старается не нарушать традиции, связанные в ее семье с самым главным праздником

Родители Пугачевой самые веселые гулянья устраивали на старый Новый год (14 января). Певица вспоминает, что гостей в их небольшой квартире всегда было много, так что еще с детских лет Алла полюбила многолюдные торжества, ради которых можно постоять у плиты и поэкспериментировать с угощениями. Рыцари вкусного столаТак сложилось, что Пугачева собирает близких и друзей традиционно в ночь на 1 января. Главный вопрос всех хозяек: что же на новогоднем столе у Примадонны?

Пугачева предпочитает готовкой заниматься сама, ну а если на что-то не хватает рук или времени, подключает помощницу, но все равно приглядывает за процессом.

Итак, любимые новогодние блюда Аллы Пугачевой — селедка под шубой, оливье, холодец, рыба под маринадом, жареные огурцы. Также на столе обязательно присутствуют пирожки, икра, картошка с селедкой, запеченная птица.

Все это было на столе артистки и на этот раз. В новогоднюю ночь Алла Борисовна традиционно забыла о диете, но алкоголь не пила, лишь пригубила с гостями бокал шампанского. Под бой курантов написала желание на бумаге и подожгла, растворив пепел в бокале.

«Посидеть, попеть, в телевизоре на себя посмотреть»

Двери замка в деревне Грязь, в котором жувут Пугачева и ее супруг Максим Галкин , в новогоднюю ночь были открыты для самых близких. Накануне в гости заходили Дед Мороз со Снегурочкой, которые принесли подарки 5-летним Лизе и Гарику.

Дети Пугачевой и Галкина старались, готовились: читали стихи и пели песенки. Ребята ходят в детский сад с французским уклоном, а также занимаются с репетитором, поэтому знают наизусть праздничные произведения и на французском языке.

31 декабря в замке в деревне Грязь собрались семьи друзей певицы — Буйновы, Юдашкины, Николаевы, Жванецкие, Достманы, Ставицкие… Конечно же, пришла подруга Примадонны Алина Редель, супруг Кристины Орбакайте Михаил Земцов с дочкой Клавой.

Что касается самой Кристины, то старшая дочь Аллы Борисовны в новогоднюю ночь выступала, поэтому приехала после полуночи.

«Мы собираемся ради потрясающей атмосферы: Алла очень любит друзей, у нее в гостях всегда очень комфортно. Мы и попоем, и посмеемся, и в телевизоре на себя, любимых, посмотрим!» — рассказывает о ежегодных посиделках у Примадонны Александр Буйнов.

Одна из любимых частей празднования Нового года — импровизации за роялем. Буйнов играет, Пугачева поет.

В этот раз было много разговоров о предстоящем юбилейном концерте Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце.

15 апреля Примадонне исполняется 70 лет, а 17-го она дает концерт «Алла Пугачева. P. S.» Прозвучат не только любимые произведения певицы, но и новые композиции.

Одна из главных пугачевских традиций: Алла Борисовна для каждого гостя заранее подбирает индивидуальный подарок и красиво его упаковывает.

Подарки лежат на столе у елки. Расходясь по домам, гости разбирают сюрпризы, при этом открывать коробки можно только дома.

Кстати, Алла Пугачева любит отмечать и старый Новый год, и Восточный — он наступает 5 февраля. В этой семье умеют веселиться и любят встречать гостей.

Между прочим, празднуя в одном месте, вся компания может легко сорваться в гости к кому-то из присутствующих. Возраст не помеха, когда друзья легки на подъем.

Кстати

В молодости Алла Пугачева и ее первый муж Миколас Орбакас подрабатывали Дедом Морозом и Снегурочкой на детских утренниках. А когда Пугачева ждала появления Кристины, стала играть Матрешку.

«Алла выходила в красивом воздушном платье, садилась за рояль и пела детишкам, — вспоминал молодые годы Орбакас. — Так мы подрабатывали, поскольку в те времена жили очень скромно».