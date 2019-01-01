Первая после Путина: Лобода стала главной звездой России

Светлана Лобода выступила на новогоднем огоньке перед Киркоровым

Украинская певица Светлана Лобода закрепилась в статусе главной звезды России . После новогоднего обращения президента России Владимира Путина и государственного гимна первым выступлением на Первом канале стала песня «Суперзвезда» в исполнении Лободы.

Заслуженная артистка Украины Светлана Лобода выступила в главном новогоднем шоу России на Первом канале в первые минуты 2019 года. Номер певицы «Суперзвезда», записанный в павильоне ВДНХ «Космос» был показан сразу после новогоднего обращения президента России Владимира Путина и государственного гимна страны. Таким образом, артистка может смело претендовать на статус главной звезды российской эстрады.

Даже не теряющий всенародной любви Филипп Киркоров выступил со своим суперхитом 2018 года «Цвет настроения синий» уже после Лободы. К слову, певица принимала участие в создании песни Киркорова в качестве музыкального продюсера и может полноправно чувствовать себя одним из автором хита.

Кроме того, «Суперзвезда» был не единственным номером Лободы в новогодней программе Первого канала. Позднее зрители могли увидеть еще один номер певицы «Твои глаза», снятый на набережной Тараса Шевченко в Москве

Лобода получила звание заслуженной артистки Украины в 2013-м. В том же году она стала победительницей «Песни года» на Украине с композицией «40 градусов».

Светлана Лобода стала известна широкому зрителю в 2004 году, когда стала одной из участниц популярной группы «ВИА Гра». Однако ее сотрудничество с коллективом продлилось не больше года, и в декабре 2004-го она выпустила сольный сингл. Тем не менее, исполнительница успела сняться в клипе на одну из самых популярных песен группы — «Биология».

В 2009 году певица представила Украину на международном конкурсе песни «Евровидение» с композицией «Be My Valentine», где она заняла 12-е место.

Несмотря на итоговое невысокое место, Лобода была очень популярной среди зрителей. По количеству просмотров на официальном YouTube-канале конкурса клип на ее номер занял третье место незадолго до самих состязаний. Свое выступление на «Евровидении» певица совместила с собственной социальной акцией «Скажи стоп насилию семье».

Минувший год стал для Лободы весьма насыщенным на события — как на счастливые, так и на тревожные. В мае певица родила в одной из клиник Лос-Анджелеса дочь. Слухи о беременности певицы впервые широко распространились в начале марта — тогда российские СМИ, публикуя фотографии Светланы Лободы, посетившей вручение музыкальной премии «Жара» в Москве, сообщили, что артистка предположительно находится на седьмом месяце беременности.

Через несколько дней после мероприятия Светлана Лобода посетила церемонию вручения еще одной награды — на этот раз это была профессиональная музыкальная премия BraVo в Кремле. Получив премию в номинации «Певица года», Лобода объявила, что уходит в «небольшой отпуск» и планирует записать альбом, подготовить новое шоу, а главное — посвятить себя ожиданию рождения малыша. Днем позже, 11 марта, Светлана Лобода объявила о том, что на время уходит в тень, в своем инстаграме, после чего уехала в Лос-Анджелес готовиться к родам.

Певица назвала свою дочь Тильдой и не стала раскрывать имени отца ребенка. Однако поклонники творчества певицы уверены, что это Тиль Линдеманн, солист группы Rammstein. На это недвусмысленно намекает и имя ребенка.

В октябре 2018-го была экстренно госпитализирована в Москве после того, как почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. Врачи оценили ее состояние как средне тяжелое. Десять дней спустя Лободу выписали из больницы.

Однако этот случай стал еще одним поводом всерьез подозревать роман певицы с Тилем Линдеманном, так как именно лидер Rammstein забрал артистку из клиники. По словам представителей заслуженной артистки Украины, Лобода была выписана из клиники врачами, и Линдеманн, прибывший в Москву для представления своего камерного литературно-музыкального концерта, приехал за ней, чтобы забрать из медучреждения, передавало РИА «Новости.

Через две недели Лобода уже выступала с концертным туром по Германии. По словам очевидцев, ее выступление в Берлине посетил Линдеманн, который смотрел шоу из VIP-ложи. После концерта звездная пара покинула зал и скрылась в неизвестном направлении.