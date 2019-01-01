Филипп Киркоров поделился редкими фотографиями своей семьи в полном составе

И поздравил всех с Новым годом.

Известный певец Филипп Киркоров решил порадовать своих поклонников в уходящем 2018 году. Артист опубликовал редкие семейные кадры возле новогодней елки. Филипп Киркоров вместе с детьми, своим отцом Бедросом, дядей Харри и тетей Мари поздравил подписчиков в соцсети Instagram с наступающими праздниками.

Мы, Дружные КИРКОРОВЫ в полном составе, поздравляем всех с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2019 ГОДОМ! Храни Вас Бог! Будьте счастливы! Любите друг друга! Да будет Мир и Покой! И пусть смеются наши дети! Ну и про себя не забывайте! Любите себя, и вас обязательно полюбят!😜🕺🏻— пожелал певец.

Кстати, на днях артист дал интервью журналистам, в котором признался, что он должен просить прощения у своего отца Бедроса. Певец пожаловался на нехватку времени и добавил — он недостаточно внимания уделяет своей семье. На вопрос о том, перед кем ему хотелось бы извиниться, Филипп ответил следующим образом:

Перед моим отцом. Извиниться за то, что уделяю ему мало времени. В последнее время я особенно понимаю, что ему все-таки уже 86 лет и он — самый близкий человек, который у меня остался (за исключением моих дяди и тети — они также всегда рядом). В силу профессии мне редко выпадает возможность встретиться с папой, хотя я часто о нем думаю.

Также Филипп сокрушается, что не может уделить много времени детям. «К счастью, благодаря тому, что Алла-Виктория и Мартин — все-таки молодое поколение, у которого есть Вотсап, Фейстайм и Скайп, мы общаемся ежедневно. Тем не менее я понимаю, что ни одна технология XXI века не заменит живого общения. Особенно с родителями и особенно — с теми, которые уже в возрасте, ведь ты осознаешь, что с каждым годом риск потерять их все больше и больше», — заметил артист в беседе с Woman.ru

Поэтому, будь в моих сутках 48 часов, мне бы хотелось распределить их на две части: первые 24 часа посвятить сцене, вторые — семье. Хотя, если честно, думаю, и в этом случае я бы угрохал каждую минуту своего времени на музыку, зрителей, концерты и гастроли, — полагает певец.

Напомним, Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года. С 1964 по 1994 год он был женат на Виктории Лихачевой. Именно тогда у пары родился Филипп Киркоров. В 1997 году Бедрос Киркоров женился на преподавателе в институте, докторе экономических наук Людмиле Смирновой . В прошлом году отец Филиппа отметил юбилей — 85 лет.

Филипп Киркоров растит двоих детей. Старшая Алла-Виктория появилась на свет 26 ноября 2011 года. Позднее Киркоров рассказал, что девочку назвали в честь его мамы Виктории и его бывшей супруги Аллы Пугачевой . Младший Мартин родился 29 июня 2012 года. Имя матери детей певец не раскрывает. Кстати, Филипп Киркоров объяснял, почему дочь пошла в 2018 году в первый класс, а сын — нет.

К слову, Алла-Виктория давно восхищает поклонников звездного отца своей красотой. Девочка уже активно принимает участие в различных модных показах и становится их настоящим украшением. Дочь Филиппа Киркорова уверенно держится перед камерами и многочисленными зрителями. Звездный отец очень любит Аллу-Викторию и гордится ею.