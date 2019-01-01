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Обнаженная Волочкова прыгнула в снег в новогоднюю ночь 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Instagram
На одной из фотографий Волочкова держит большого пушистого кота.
Известная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram серию новогодних фото, на которой она после бани принимает снежные ванны. На одной из фотографий Волочкова держит большого пушистого кота.
«Новый год, баня, ледяная купель, снег и пушистики белоснежные — это неразделимые вещи! А мне не холодно», — написала балерина.
Ранее «Звезда» опубликовала список самых популярных мест для отдыха в праздники. Как показала статистика, некоторые граждане страны предпочли встретить новый год в Таиланде, Турции, Арабских Эмиратах, а также в других регионах внутри страны.
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Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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