Обнаженная Волочкова прыгнула в снег в новогоднюю ночь

Известная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram серию новогодних фото, на которой она после бани принимает снежные ванны. На одной из фотографий Волочкова держит большого пушистого кота.

«Новый год, баня, ледяная купель, снег и пушистики белоснежные — это неразделимые вещи! А мне не холодно», — написала балерина.

Ранее «Звезда» опубликовала список самых популярных мест для отдыха в праздники. Как показала статистика, некоторые граждане страны предпочли встретить новый год в Таиланде, Турции, Арабских Эмиратах, а также в других регионах внутри страны.