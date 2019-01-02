Вассерман снялся в новом клипе Бузовой

В новом клипе, получившем название "Танцуй под Бузову", также принял участие актер Андрей Гайдулян и Александра Валескевич, а также несколько известных блогеров.

"Такой работы вы от меня точно не ждали, но, поверьте, я и сама от себя такого не ожидала. Спасибо всем моим друзьям, что, как и я, вы умеете смеяться надо мной", — написала певица в инстаграме.

Ранее стало известно, что Бузова сразится с лидером "Ленинграда" Сергеем Шнуровым за право выступить на конкурсе "Евровидение".