Вассерман рассказал, почему снялся в новом клипе Бузовой

Публицист Анатолий Вассерман рассказал, что сыграл самого себя в новом клипе Ольги Бузовой, поскольку не прочь пошутить, хотя многие считают, что он этого не умеет делать.

Я не первый раз принимаю участие в каких-нибудь видеошутках. У меня, к сожалению, житейские обстоятельства таковы, что я далеко не каждый день могу чем-нибудь развлечься, поэтому у многих сложилось впечатление, что я вообще шутить не умею. Но умею или не умею — но хочется", — рассказал РИА Новости Вассерман.

Он отметил, что сам клип ещё не видел, но рассказал, что выступает там в роли самого себя.