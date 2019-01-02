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Вассерман рассказал, почему снялся в новом клипе Бузовой 

РИА Новости + ещё 9 2 января 2019
Фото: РИА Новости
Публицист Анатолий Вассерман рассказал, что сыграл самого себя в новом клипе Ольги Бузовой, поскольку не прочь пошутить, хотя многие считают, что он этого не умеет делать.
Я не первый раз принимаю участие в каких-нибудь видеошутках. У меня, к сожалению, житейские обстоятельства таковы, что я далеко не каждый день могу чем-нибудь развлечься, поэтому у многих сложилось впечатление, что я вообще шутить не умею. Но умею или не умею — но хочется", — рассказал РИА Новости Вассерман.
Он отметил, что сам клип ещё не видел, но рассказал, что выступает там в роли самого себя.
"Сценаристы несколько утрировали особенности моего поведения, но в общих чертах картина выглядит так: я произношу нескольким молодым дамам достаточно длинный и заумный текст, они переключаются на этот самый клип, и, в конце концов, я тоже увлекаюсь и танцую вместе с ними", — сообщил Вассерман.
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