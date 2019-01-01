У 47-летнего Рики Мартина родилась дочка

47-летний пуэрто-риканский поп-музыкант и актер Рики Мартин (Ricky Martin) официально оформил отношения со своим возлюбленным шведским художником сирийского происхождения Джаваном Йосефом. Об этом стало известно в январе 2018 года. При этом о романтических отношениях пары в СМИ писали еще в весной 2016 года, тогда же артист объявил и о своей скорой помолвке. Тогда певец утверждал, что планирует провести пышное торжество на родине в Пуэрто-Рико. На тот момент у Мартина уже было двое детей: вместе с Йосефом он воспитывал сыновей-близнецов: Маттео и Валентина.

Певец обменялся клятвами и заключил брачный контракт со своим возлюбленным — художником Джваном Йосефом. В ближайшее время супруги планируют устроить роскошную вечеринку.

И вот буквально на днях стало известно, что у Рики Мартина родилась дочка. Исполнитель поделился с верными почитатели радостным событием, рассказав о прибавлении в семействе.