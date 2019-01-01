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У 47-летнего Рики Мартина родилась дочка 

Teleprogramma.pro + ещё 5 5 часов назад
Фото: Reuters
47-летний пуэрто-риканский поп-музыкант и актер Рики Мартин (Ricky Martin) официально оформил отношения со своим возлюбленным шведским художником сирийского происхождения Джаваном Йосефом. Об этом стало известно в январе 2018 года. При этом о романтических отношениях пары в СМИ писали еще в весной 2016 года, тогда же артист объявил и о своей скорой помолвке. Тогда певец утверждал, что планирует провести пышное торжество на родине в Пуэрто-Рико. На тот момент у Мартина уже было двое детей: вместе с Йосефом он воспитывал сыновей-близнецов: Маттео и Валентина.
Певец обменялся клятвами и заключил брачный контракт со своим возлюбленным — художником Джваном Йосефом. В ближайшее время супруги планируют устроить роскошную вечеринку.
И вот буквально на днях стало известно, что у Рики Мартина родилась дочка. Исполнитель поделился с верными почитатели радостным событием, рассказав о прибавлении в семействе.
«Мы рады сообщить вам, что стали родителями красивой и здоровой девочки, которую мы назвали Люсия Мартин-Йосеф. Это, несомненно, был уникальный день рождения и празднование Рождества в нашей жизни. И ее братья, и Джван, и я полностью влюблены в нашего ребенка и благодарны за возможность начать этот 2019 год с лучшим подарком, который мы могли бы получить, даром жизни», — приводит 5-tv.ru слова Рики Мартина, который выбрал для новорожденной дочки имя Люсия.
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Комментарии3
Шоу-бизнес , Рики Мартин , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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