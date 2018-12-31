«Я счастлива и любима»: Собчак встретит Новый год без мужа

Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram сообщение, в котором подвела итоги уходящего года. Ведущая заверила публику, что на этот праздник она счастлива и любима.

Слухи о проблемах в личной жизни Ксении Собчак, которая якобы изменяла своему мужу Максиму Виторгану , продолжают оставаться одной из самых обсуждаемых тем, несмотря на то, что пара уже успела показаться вместе на светском мероприятии. При этом масла в огонь подливает и сама ведущая, которая так напрямую и не объяснила происходящее.

"Для меня этот год стал переломным. Год больших изменений и переоценок. Год глобальных переходов, мост от прошлого к будущему (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред)", — подписала Ксения Собчак снимок с елочным шаром.

"Спасибо всем, кто поддерживал меня, кто прожил этот год со мной, в чудовищном напряжении предвыборной кампании и всех остальных ураганов, которые меня порой уносят", — добавила она.

Однако самую интригующую фразу ведущая оставила на конец своего сообщения:

"Я счастлива и любима. И готова встречать 2019 с покерфейсом", — подчеркнула Ксения Собчак.

Кем именно она любима, Собчак не уточнила. Однако досужие сплетники предположили, что речь идет вовсе не о ее законном супруге. Как сообщает telegram-канал spletni_tg, этот новый год Максим и Ксения будут встречать порознь.