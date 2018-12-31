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«Я счастлива и любима»: Собчак встретит Новый год без мужа 

Дни.ру 57 минут назад
Фото: соцсети
Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram сообщение, в котором подвела итоги уходящего года. Ведущая заверила публику, что на этот праздник она счастлива и любима.
Слухи о проблемах в личной жизни Ксении Собчак, которая якобы изменяла своему мужу Максиму Виторгану, продолжают оставаться одной из самых обсуждаемых тем, несмотря на то, что пара уже успела показаться вместе на светском мероприятии. При этом масла в огонь подливает и сама ведущая, которая так напрямую и не объяснила происходящее.
"Для меня этот год стал переломным. Год больших изменений и переоценок. Год глобальных переходов, мост от прошлого к будущему (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред)", — подписала Ксения Собчак снимок с елочным шаром.
"Спасибо всем, кто поддерживал меня, кто прожил этот год со мной, в чудовищном напряжении предвыборной кампании и всех остальных ураганов, которые меня порой уносят", — добавила она.
Однако самую интригующую фразу ведущая оставила на конец своего сообщения:
"Я счастлива и любима. И готова встречать 2019 с покерфейсом", — подчеркнула Ксения Собчак.
Кем именно она любима, Собчак не уточнила. Однако досужие сплетники предположили, что речь идет вовсе не о ее законном супруге. Как сообщает telegram-канал spletni_tg, этот новый год Максим и Ксения будут встречать порознь.
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Комментарии18
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Ксения Собчак
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