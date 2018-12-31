«Агрессивная ревность»: муза Петросяна о кознях Степаненко

Муза юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые подробно рассказала об отношениях с юмористом, теперь уже бывшим супругом коллеги по сцене Елены Степаненко , в браке с которой он состоял 30 с лишним лет. По словам женщины, прервать молчание она решила из-за «слишком высокого порога неправды».

30 декабря, в эфире Первого канала был показан очередной выпуск программы «Эксклюзив» Дмитрия Борисова , героиней которого стала помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, называемая прессой любовницей артиста и виновницей его развода с коллегой по сцене Еленой Степаненко после 30 с лишним лет брака.

Поприветствовав ведущего, 30-летняя женщина заявила, что решила раскрыть подробности их с Петросяном взаимоотношений из-за «слишком высокого порога неправды».

«Я согласилась по той причине, что порог неправды стал слишком высоким — молчать уже не было сил. С 3 августа 2018 года моя жизнь полностью изменилась. Я не была готова к тому, что журналисты будут дежурить у моего дома, что вокруг меня будет такой безумный ажиотаж, что будет столько агрессивных людей. Это было для меня шоком, ударом.

Травля? На мой взгляд, даже это определение слишком скромное для данного случая. Журналисты, в частности, выкручивали руки моей маме, хватали меня…, — сказала она. — Ожидала ли я такой реакции? А на что именно реакции? Лично для меня 3 августа ничего не произошло. В этот день вся страна узнала, что Степаненко подала на развод — хотя на самом деле это произошло раньше. И потом было все то, о чем я уже вам рассказала.

Спустя несколько дней после объявления, к слову, на концерте в Ялте ко мне подошла пожилая женщина и сказала, что я — тварь. Причем это была только первая ласточка — с течением времени все становилось только хуже и хуже».

Брухунова также подчеркнула, что — вопреки мнению многих — начала работать на Петросяна аж 12 лет тому назад, будучи студенткой второго курса. Согласно Татьяне, еще тогда она не видела настоящего брака между юмористами.

«Евгений Ваганович в связи с этим испытал шок. Но на деле ни для меня, ни для него ничего особо нового не произошло. То, о чем мы сегодня говорим, случилось давно. Я пришла в театр к Петросяну 12 лет назад, когда была 18-летней второкурсницей. Спустя три года директор Евгения Вагановича умер, и он [артист] попросил меня занять это место, — поведала женщина. —

На момент прихода к Евгению Вагановичу, лично я брака между ними не видела. Я видела партнерские отношения — безусловно, уважительные и доверительные. Но брака и любви — нет. Хотя, наверное, права судить об этом у меня нет.

Продолжая рассказ, Брухунова заявила, что спустя некоторое время после ее прихода на работу к Петросяну Степаненко начала ревновать супруга к молодой помощнице.

«Спустя некоторое время после того, как я начала помогать Петросяну в бытовых вопросах и ездить с ним на гастроли, Степаненко начала проявлять ревность. Елена Григорьевна, конечно, женщина талантливая и яркая, но сработаться с ней мы не смогли. Хотя я пыталась. Вплоть до эпизода, который все перечеркнул — она якобы уличила меня в воровстве. Потом передо мной извинился продюсер, но с Еленой Григорьевной все уже тогда закончилось», — объяснила Татьяна.

Ближе к концу передачи женщина, на безымянном пальце правой руки которой красовалось кольцо (возможно, обручальное), косвенно подтвердила слухи об их особых отношениях с 73-летним артистом. В то же время она отметила, что не уводила мужчину из семьи.

«Все говорили, что я увела Петросяна из семьи. Этого не было, это не так. Если бы все было хорошо, он бы не ушел. Термин «история любви» не совсем применим в нашем случае. Это не вспышка — знаете, как в молодости бывает. Это душевный комфорт, назвала бы я это так. Это тот человек, который пришел в мою жизнь и раскрыл меня. И я благодарна судьбе за то, что он есть в моей жизни», — сказала она.

Отвечая на, пожалуй, самый главный вопрос вечера, Брухунова (всячески уходя от прямого ответа) призналась, что в настоящий момент они с Петросяном вместо. В каком именно качестве, правда, она не уточнила.

«Люблю ли я его? Думаю, как и вся наша страна — как его можно не любить? Вся страна любит его как юмориста? Ну, я тоже, — заявила женщина сквозь смех. — Я понимаю, к чему вы клоните.

Он, безусловно, очень близкий мне человек. Я просто могу сказать одно — он занимает огромное место в моем сердце, и жизнь без него я уже не мыслю. Сейчас мы вместе, а как иначе? Человек принял такое решение — в таком почтенном возрасте, взял на себе ответственность, связанную с разводом».

Наконец, прокомментировала Брухунова также слухи о своей беременности и якобы сделанном Петросяном предложении. Согласно Татьяне, ни того, ни другого в реальности еще не произошло.

Напомним, что о разногласиях в семье юмористов стало известно в ходе минувшего лета. В середине ноября Хамовнический суд Москвы официально расторг брак артистов — при этом вопрос о разделе имущества между экс-супругами на данный момент остается открытым.