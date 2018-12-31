Актер заявил, что тело звезды фильма „Приходите завтра“ оказалось нетленным.

Садальский отметил, что Науменко вышла замуж за его однокурсника по ГИТИСу Александра Скворцова. Она прожила с ним много лет. В 1979 году у Науменко и Скворцова от страшной болезни умерла полуторагодовалая дочь. Актер заметил, что многие даже крепкие семьи рушатся после таких событий. Однако Науменко и Скворцов еще сильнее сблизились друг с другом. Они много работали, гастролировали и вырастили замечательную дочку, которая родилась через несколько лет.