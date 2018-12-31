Известный актер Станислав Садальский на своей страничке в социальной сети Instagram рассказал печальную историю из жизни актрисы Ольги Науменко, которая сыграла Галю в картине «Ирония судьбы, или С легким паром!» По словам Садальского, у актрисы было всего две известные роли. Варьки в «Тени исчезают в полдень» и «Гали в „Иронии судьбы“.
Актер заявил, что тело звезды фильма „Приходите завтра“ оказалось нетленным.
Садальский отметил, что Науменко вышла замуж за его однокурсника по ГИТИСу Александра Скворцова. Она прожила с ним много лет. В 1979 году у Науменко и Скворцова от страшной болезни умерла полуторагодовалая дочь. Актер заметил, что многие даже крепкие семьи рушатся после таких событий. Однако Науменко и Скворцов еще сильнее сблизились друг с другом. Они много работали, гастролировали и вырастили замечательную дочку, которая родилась через несколько лет.
Садальский отметил, что девять лет назад Скворцов скончался. Науменко очень сильно страдала из-за болезни мужа. Он пожелал актрисе большого счастья, любви и надежды.
»Спасибо что напомнили, надо посетить театр Гоголя, увидеть на сцене Ольгу, сильная женщина и замечательная актриса», «Очень красивая женщина, красавица и сейчас», «Шикарная, красивая женщина с достоинством», «Почему-то всегда думала, что Садальский скандалист, но так может писать только чуткий и добрый человек. Спасибо вам за интересные посты», — заметили в комментариях поклонники Станислава Садальского.