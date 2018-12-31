Коллеги не поддержали заболевших раком Рыбина и Сенчукову

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, которые в октябре сообщили о раке кожи, пожаловались на коллег, которые не поддержали их после известия о заболевании. В эфире программы "Секрет на миллион" на НТВ звездные супруги заявили о поддержке лишь со стороны простых людей.

«Никто из коллег не позвонил», — отметила Сенчукова.

По словам супругов, такое поведение коллег их удивило, но они не обижаются. Лолита Милявская заявила, что боялась звонить коллегам из-за деликатности темы онкологии.

По словам Сенчуковой, первым признаком болезни стало странное пятно на ее ноге. Позже такое же пятно появилось на лице Рыбина. Врачи не придали этому значения, посоветовав обратиться к косметологу. Однако анализы показали, что у супругов рак.

В целом состояние Рыбина и Сенчуковой улучшилось, однако им приходится следить за собой, не появляться на солнце.