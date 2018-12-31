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Коллеги не поддержали заболевших раком Рыбина и Сенчукову 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, которые в октябре сообщили о раке кожи, пожаловались на коллег, которые не поддержали их после известия о заболевании. В эфире программы "Секрет на миллион" на НТВ звездные супруги заявили о поддержке лишь со стороны простых людей.
«Никто из коллег не позвонил», — отметила Сенчукова.
По словам супругов, такое поведение коллег их удивило, но они не обижаются. Лолита Милявская заявила, что боялась звонить коллегам из-за деликатности темы онкологии.
По словам Сенчуковой, первым признаком болезни стало странное пятно на ее ноге. Позже такое же пятно появилось на лице Рыбина. Врачи не придали этому значения, посоветовав обратиться к косметологу. Однако анализы показали, что у супругов рак.
В целом состояние Рыбина и Сенчуковой улучшилось, однако им приходится следить за собой, не появляться на солнце.
Шоу-бизнес
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