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Больной аппендикс Европы. Украина осталась без права на выбор
Больной аппендикс Европы. Украина осталась без права на выбор

Помощница Петросяна пожаловалась на ревность Степаненко 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Официальный сайт Евгения Петросяна
Помощница и подруга комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в эфире шоу "Эксклюзив" на Первом канале заявила о том, что подвергалась "агрессивной ревности" со стороны бывшей супруги артиста Елены Степаненко, она также опровергла слухи о том, что Петросян сделал ей предложение.
"Такого предложения (о замужестве — ред.) не поступало", — сказала она, отвечая на вопрос ведущего, добавив, что не беременна.
По словам Бурхуновой, она пришла в театр Петросяна ("Кривое зеркало" — ред.) 12 лет назад, на тот момент ей было 18 лет. Спустя некоторое время, по просьбе Петросяна, она заняла место директора театра. При этом, по ее словам, Петросян на тот момент был "глубоко одиноким человеком", который нуждался в помощи и внимании.
Однако став помощницей артиста, Брухунова столкнулась с проявлением ревности со стороны супруги его супруги, добавив при этом, что Степаненко пыталась ее "дестабилизировать".
"Спустя некоторое время Елена Григорьевна стала проявлять ко мне, видимо, ревность, которую выражала довольно агрессивно", — заявила Брухунова.
Кроме того, однажды Степаненко, по утверждению Брухуновой, даже обвинила ее в воровстве гонорара, хотя она на тот момент находилась в отпуске.
Взаимоотношения Петросяна и Степаненко нельзя было назвать браком, это были "партнерские отношения", добавила помощница комика.
При этом Брухунова назвала Степаненко талантливой, яркой и импульсивной женщиной. Она добавила, что дочь Петросяна от первого брака в сложившейся ситуации встала на сторону Степаненко, из-за чего в семье артиста произошел разлад.
Ранее в ноябре Хамовнический районный суд Москвы официально расторг брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко.
Пара была жената более тридцати лет. О причине расставания официально не сообщается. Расторгнуть брак просили представители обеих сторон, однако первый иск подала Елена Степаненко.
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Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Евгений Петросян
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