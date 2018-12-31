«Мне с ним просто хорошо»: Волочкова рассказала Кудрявцевой о новом мужчине

Прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова стала гостьей программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Артистка балета рассказала телеведущей о своем новом мужчине, которому удалось сделать ее по-настоящему счастливой.

Прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова пришла на программу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на телеканале НТВ , поделившись с телеведущей переменами в личной жизни: светская львица то и дело публикует в своем микроблоге фото, на котором она запечатлена вместе с новым избранником, при этом тщательно скрывая от поклонников его лицо и имя. В студии ток-шоу Волочкова призналась, что этот год принес ей самое главное — встречу с человеком, который дорог ее сердцу настолько, что ей даже не хочется его показывать широкой публике.

«Он очень яркий человек, через многое прошел в жизни, пережил немало взлетов и падений, это нас объединяет. Мне с ним просто очень хорошо», — заверила Кудрявцеву балерина.

При этом Волочкова не скрывает, что познакомилась со своим избранником в компании общих друзей. И это не была любовь с первого взгляда — отношения складывались постепенно. Анастасия отметила, что ее возлюбленный достаточно обеспечен и ни в чем не нуждается.

«У него никогда не было семьи. И в этом нет ничего странного. Ведь многие женщины живут с мужчинами только ради денег, или мужчины, которые женаты, изменяют своим женщинам направо-налево. Что лучше — такая семья или свобода?» — задается вопросом Волочкова.

При этом тринадцатилетняя дочка балерины Ариадна пока не приняла нового избранника своей мамы и, по словам Анастасии, даже «ревнует» ее к возлюбленному.