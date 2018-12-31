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«Мне с ним просто хорошо»: Волочкова рассказала Кудрявцевой о новом мужчине 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: @volochkova_art
Прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова стала гостьей программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Артистка балета рассказала телеведущей о своем новом мужчине, которому удалось сделать ее по-настоящему счастливой.
Прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова пришла на программу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, поделившись с телеведущей переменами в личной жизни: светская львица то и дело публикует в своем микроблоге фото, на котором она запечатлена вместе с новым избранником, при этом тщательно скрывая от поклонников его лицо и имя. В студии ток-шоу Волочкова призналась, что этот год принес ей самое главное — встречу с человеком, который дорог ее сердцу настолько, что ей даже не хочется его показывать широкой публике.
«Он очень яркий человек, через многое прошел в жизни, пережил немало взлетов и падений, это нас объединяет. Мне с ним просто очень хорошо», — заверила Кудрявцеву балерина.
При этом Волочкова не скрывает, что познакомилась со своим избранником в компании общих друзей. И это не была любовь с первого взгляда — отношения складывались постепенно. Анастасия отметила, что ее возлюбленный достаточно обеспечен и ни в чем не нуждается.
«У него никогда не было семьи. И в этом нет ничего странного. Ведь многие женщины живут с мужчинами только ради денег, или мужчины, которые женаты, изменяют своим женщинам направо-налево. Что лучше — такая семья или свобода?» — задается вопросом Волочкова.
При этом тринадцатилетняя дочка балерины Ариадна пока не приняла нового избранника своей мамы и, по словам Анастасии, даже «ревнует» ее к возлюбленному.
«Когда мой мужчина к нам приходит, она сразу говорит: «Мама, я хочу быть только с тобой». Но я ей по-взрослому объяснила, что мама не может быть одна. Для меня одиночество неприемлемо, я его не переношу», — приводит «Комсомольская правда» слова Анастасии Волочковой.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , Лера Кудрявцева , Комсомольская правда , НТВ
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