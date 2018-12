Как сообщают члены группы, Тэйлор погиб "в результате естественных причин во сне".

У Тэйлора остались две дочери, которых, как сказано в заявлении, "он обожал больше всего на свете".

Популярность группе Walk off the Earth в 2012 принесло видео с их кавером на песню Gotye "Somebody That I Used to Know". Почти за месяц на YouTube его посмотрели более 47 миллионов раз. К настоящему моменту у видео более 180 миллионов просмотров. На канун нового года у группы был запланирован концерт в канадском городе Ниагара-Фолс.