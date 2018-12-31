Скончался солист группы Walk Off the Earth Майк Тэйлор

Скончался клавишник и вокалист канадской инди-рок-группы Walk Off the Earth Майк "Бородач" Тейлор, сообщается на официальной странице группы в Facebook.

Как сообщают члены группы, Тэйлор погиб "в результате естественных причин во сне".

У Тэйлора остались две дочери, которых, как сказано в заявлении, "он обожал больше всего на свете".