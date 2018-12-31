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Скончался солист группы Walk Off the Earth Майк Тэйлор 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: Twitter
Скончался клавишник и вокалист канадской инди-рок-группы Walk Off the Earth Майк "Бородач" Тейлор, сообщается на официальной странице группы в Facebook.
Как сообщают члены группы, Тэйлор погиб "в результате естественных причин во сне".
У Тэйлора остались две дочери, которых, как сказано в заявлении, "он обожал больше всего на свете".
Популярность группе Walk off the Earth в 2012 принесло видео с их кавером на песню Gotye "Somebody That I Used to Know". Почти за месяц на YouTube его посмотрели более 47 миллионов раз. К настоящему моменту у видео более 180 миллионов просмотров. На канун нового года у группы был запланирован концерт в канадском городе Ниагара-Фолс.
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Шоу-бизнес , Другое , Майк Тэйлор
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