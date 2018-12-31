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Алена Водонаева пожаловалась на хакеров-вымогателей 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая Алена Водонаева рассказала, что стала жертвой активности интернет-мошенников, взломавших ее аккаунт в Instagram.
По словам Водонаевой, хакеры разместили в ее аккаунте ссылки на Telegram-канал, не имеющий отношения к телеведущей — в нем от ее имени предлагается приобрести книги и блокноты Водонаевой, заказать поздравление от звезды, а также прислать Водонаевой денег.
Злоумышленники даже выложили запись сообщения, якобы надиктованного Водонаевой — в действительности это нарезка из отдельных ранее произнесенных ею слов. Телеведущая призвала своих поклонников к бдительности, сообщает StarHit.
Ранее фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что неизвестные мошенники взломали ее Instagram, требуют от нее деньги и запугивают.
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Шоу-бизнес , Елизавета Туктамышева , Алена Водонаева , StarHit
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