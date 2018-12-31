Алена Водонаева пожаловалась на хакеров-вымогателей

Телеведущая Алена Водонаева рассказала, что стала жертвой активности интернет-мошенников, взломавших ее аккаунт в Instagram.

По словам Водонаевой, хакеры разместили в ее аккаунте ссылки на Telegram-канал, не имеющий отношения к телеведущей — в нем от ее имени предлагается приобрести книги и блокноты Водонаевой, заказать поздравление от звезды, а также прислать Водонаевой денег.

Злоумышленники даже выложили запись сообщения, якобы надиктованного Водонаевой — в действительности это нарезка из отдельных ранее произнесенных ею слов. Телеведущая призвала своих поклонников к бдительности, сообщает StarHit