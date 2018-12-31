«Нельзя жить с мужчиной, который бьет»: жена Башарова скрывала побои от близких

Брат Елизаветы Шевырковой — Федор, рассказал о том, что узнал о случившемся от мамы.

Ранее сообщалось, что актер и телеведущий Марат Башаров поднял руку на свою третью супругу Елизавету Шевыркову. Подобное было сложно представить: ведь только в июле 2016 года возлюбленная артиста подарила ему долгожданного наследника — сына Марселя . И ничего не предвещало беды. В 2014 году Башаров уже оказывался в такой же ситуации, тогда пострадала его вторая жена Екатерина Архарова . Позже актер публично принес свои извинения в студи одной из телепередач, на которой присутствовала и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова

О том, что избранница телеведущего получила закрытый перелом носа рассказал ее старший брат Федор Шевырков, мужчина признался, что подобный случай далеко не единственный. Так, в прошлом году Башаров сильно повредил Елизавете палец, тогда «она оказалась на больничной койке почти с грудничком на руках».

«Узнал о случившемся от нашей мамы. Лиза, младшая сестренка, часто приезжает в гости с маленьким Марселем. Всегда пыталась скрыть побои даже от нас. Ведь это происходит уже не в первый раз. В прошлом году Башаров сильно повредил ей палец… Нельзя жить с мужчиной, который бьет. Сам Марат со мной на связь не выходил. Видимо, боится… Потому я и решил рассказать о ситуации, чтобы остановить домашнее насилие», — приводит «СтарХит» слова брата Елизаветы Шевырковой.

После случившегося супруга актера переехала к маме. Елизавета проходит обследование у медиков, ей предстоит долгая реабилитация. При этом сам Башаров пока никак не прокомментировал ситуацию, избегая вопросов прессы.