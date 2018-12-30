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Молодая помощница Петросяна рассказала об отношениях с юмористом 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Татьяна Брухунова, помощница Евгения Петросяна, которую СМИ назвали ответственной за его развод с Еленой Степаненко, рассказала о своих отношениях с юмористом, а также о ревности и упреках со стороны его теперь уже бывшей жены.
В эфире программы «Эксклюзив» на Первом канале Брухунова рассказала о знакомстве с Петросяном. По ее словам, она начала работать его помощницей более 10 лет, еще будучи студенткой второго курса. Спустя три года директор юмориста умер, и Петросян предложил девушке занять его место.
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«Когда я пришла к Евгению Петросяну, я лично брака не видела. Я видела партнерские, уважительные отношения», — приводит ее слова «Московский комсомолец».
По ее словам, Петросян был «глубоко одиноким человеком», «совсем как ребенок». Спустя некоторое время, продолжила Брухунова, у них возникла «душевная близость».
«Я со временем стала ему помогать, вошла в его творческую жизнь и бытовую. (…) Спустя некоторой время его жена начала проявлять ревность», — заявила Брухунова.
Она отметила, что Степаненко, которая поначалу помогала ей, даже приютила у себя дома, изменила свое отношение.
«И подумать о том, что я уведу Петросяна из семьи — даже смешно», — сказала Брухунова.
По ее словам, позже супруга артиста стала подозревать ее в краже своего гонорара. Тогда помощница Петросяна предъявила шефу ультиматум: или она уходит, или работает только с ним одним.
«Мне кажется, он перестал получать от нее душевный импульс», — заключила она.
16 ноября Хамовнический суд Москвы официально расторг брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Артисты были женаты 32 года. О причине расставания официально не сообщалось, однако источники говорили о связи Петросяна с молодой помощницей Татьяной Брухуновой.
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Шоу-бизнес , Видео , Елена Степаненко , Евгений Петросян , Московский комсомолец
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