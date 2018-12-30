Брат жены Башарова рассказал о ее испуге после избиения

По словам Федора Шевыркова, брата супруги актера Марата Башарова , Елизаветы Шевыркова до сих пор напугана после избиения, передает StarHit "Всегда пыталась скрыть побои даже от нас. Ведь это происходит уже не в первый раз. В прошлом году Башаров сильно повредил ей палец. Тогда она оказалась на больничной койке почти с грудничком на руках. А сейчас все намного хуже — закрытый перелом носа. И снова на глазах у ребенка!" — сказал Шевырков. Он отметил, что сам Башаров на связь с ним не выходил. "Сестра очень расстроена и напугана. Надеюсь, что примет правильное решение и обратится в суд", — добавил он. Ранее сообщалось, что теща Башарова раскрыла детали скандала.