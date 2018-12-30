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Брат жены Башарова рассказал о ее испуге после избиения 

Газета.Ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
По словам Федора Шевыркова, брата супруги актера Марата Башарова, Елизаветы Шевыркова до сих пор напугана после избиения, передает StarHit.
"Всегда пыталась скрыть побои даже от нас. Ведь это происходит уже не в первый раз. В прошлом году Башаров сильно повредил ей палец. Тогда она оказалась на больничной койке почти с грудничком на руках. А сейчас все намного хуже — закрытый перелом носа. И снова на глазах у ребенка!" — сказал Шевырков.
Он отметил, что сам Башаров на связь с ним не выходил.
"Сестра очень расстроена и напугана. Надеюсь, что примет правильное решение и обратится в суд", — добавил он.
Ранее сообщалось, что теща Башарова раскрыла детали скандала.
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Шоу-бизнес , Марат Башаров , StarHit
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