Леонтьев вспомнил, как Киркоров застукал его с голой Пугачевой

Телеведущий канала «Россия 1» Андрей Малахов в рамках предновогоднего выпуска шоу «Привет, Андрей» принес в студию вырезку из газеты времен 90-х годов. На первой полосе издания красовался заинтересовавший ведущего заголовок «Алла Борисовна расстроила мужа». Он продекламировал содержимое материала перед гостями, среди которых были Николай Басков , Филипп Киркоров, Маша Распутина, Игорь Крутой и Валерий Леонтьев.

«Это произошло на подмосковной даче Валерия Леонтьева, которая поражает своей роскошью. Камин, огромные комнаты отдыха, заморская мебель. Но самая главная ее достопримечательность — бассейн с теплой водой. Леонтьев часто принимает на своей фазенде шумные компании артистов. И вот недавно к нему заглянула сладкая парочка Пугачева — Киркоров вместе с Игорем Крутым», — читал Малахов.

Пока он озвучивал скандальный текст, операторы крупным планом снимали героев материала, которые переглядывались, вспоминая события двадцатилетней давности и закатывали глаза.

«Вечером хорошо посидели, а рано утром Пугачева растолкала хозяина и сказала: «Хочу купаться». Леонтьев повел гостью в бассейн, — продолжил Малахов. — Туда неожиданно пришел Киркоров, и перед ним открылась идиллия, достойная кисти гениальных фламандцев: Алла и Валерий купались, в чем мать родила, весело смеялись, брызгали друг на друга водой».

Согласно материалу, потрясенный Киркоров убежал в спальню, нашел «опухшего Игоря Крутого» и сказал: «Они там смеются. Они — голые». Тогда композитор громко рассмеялся и успокоил молодого мужа Пугачевой такими словами:

«Филя, у звезд свои привычки. Если ты еще этого не понимаешь, ты еще не звезда. Увы, братец».

Дослушав ведущего, Филипп Киркоров со смехом заявил, что не припоминает такого случая, но Валерий Леонтьев подтвердил, что описанная в заметке история — правда.

«Мы правда купались, и ты приходил», — сказал Леонтьев Киркорову.

Король российской поп-музыки снова удивился и ответил, что в последнее время стал забывчивым.

Именно в этом загородном доме в подмосковном поселке Валентиновка несколько лет подряд проходили «Рождественские встречи» с Аллой Пугачевой. По данным СМИ, Примадонна очень просила Валерия продать этот дом именно ей, но хозяин решил отдать его другу всего за $20 тыс. при фактической стоимости в $3 млн Помимо трехуровневой квартиры в центре Москвы певец обладает недвижимостью в Майами и Испании.

В начале декабря главный Казанова российской эстрады сообщил о том, что собирается поставить точку в своей музыкальной карьере — это заявление он сделал за кулисами музыкальной премии «Песня года».

В следующем году, 10 марта, у Леонтьева запланирован сольный концерт в Кремле под многозначительным названием «Я вернусь…». После 70-летнего юбилея, который состоится 19-го марта, артист намерен завершить свою карьеру, писали «Дни.ру».

«Я хочу попрощаться со всей этой историей. Сколько же можно! Очень устал, буду просто лежать», — делился певец.

Пять лет назад накануне своего 65-летия Леонтьев, напротив, выглядел полным сил, заявляя о своей готовности выходить на сцену и радовать зрителей.

«Периодически наступает такое состояние, когда думаешь: как же надоело все, как же достало! — говорил Леонтьев. — Потом отоспишься, отлежишься, получишь новые впечатления и опять впрягаешься».

Певец подчеркнул, что любит отдохнуть, однако не больше месяца. Леонтьев отметил, что, пока есть зрители, надо выходить на сцену и держаться до конца. Артист высказался против праздного образа жизни, который приводит к тому, что «лежишь на диване, копишь жир и болезни».

Сверстница Валерия Леонтьева Алла Пугачева ставила точку в своей карьере в 2009 году и за девять лет выходила на сцену всего несколько раз. Недавно Примадонна решила вернуться и объявила о своем первом за десять лет сольном концерте, который пройдет 17 апреля в Кремлевском дворце. Мероприятие будет приурочено к 70-летнему юбилею певицы.