Мечтающей о женском счастье Бузовой посоветовали «снять корону»

Ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова подвела итоги уходящего года, заявив, что надеется обрести в Новом году долгожданное женское счастье, пожелав своим одиноким поклонницам встретить свою половинку.

Пока Рудковская готовилась к пышному застолью, за новогоднее настроение в ее доме отвечали дизайнеры по интерьеру, украсившие к празднику ее гостиную — Ольга Бузова позировала перед объективами фотокамер в компании подруг и своей младшей сестренки Анны. Телеведущая подвела итоги уходящего года, заявив, что в будущем году мечтает о исполнении ее заветного желания. Светская львица призналась, что надеется встретить подходящего мужчину: любить и быть любимой — в этом и есть простое женское счастье.

«2019 год! Привет! Я так тебя ждала… Был сложный год…Но все проблемы мы оставляем в 2018! Сейчас только счастье! С Новым Годом… Хочу пожелать себе и вам всем женского счастья и здоровья! Я очень хочу любить и быть любимой… Мы такая большая сила — и это сила любви, верности, честности и преданности. Всем желаем счастья и любви», -подписала свое фото телеведущая.

Поклонники светской львицы посоветовали ей «снять корону», которая мешает ей здраво оценивать потенциальных избранников.

«Корона-то не жмёт? Оля из-за неё вы не видите, что рядом есть достойные мужчины, без пафоса, простые, но с душой… А вы все гонитесь за сказкой, принцесса…» — отметили подписчики.

Фанаты добавили, что девушки утратили свою естественную красоту из-за пластики и тонны грима на лице. Однако среди верных почитателей певицы нашлись и те, кто поддержали Ольгу Бузову, заверив, что настоящая королева со своей тиарой не расстается ни при каких обстоятельствах.