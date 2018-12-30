Запрещенный Киркоров сделал заявление на украинском ТВ

Настоящий сюрприз как для зрителей, так и для участников с членами жюри подготовил Андрей Данилко (более известный в России как Верка Сердючка). После выступления коллектива ZBSban, который исполнил песню "Цвет настроения синий", юмористу прямо во время эфира позвонил король российской эстрады Филипп Киркоров . Артист сделал вид, что звонок для него — неожиданность и попросил ведущего Андрея Беднякова вывести разговор с певцом на большой экран.

Просьбу хитрого Данилко выполнили, даже не вспомнив, что Киркорову запрещено появляться на Украине из-за поездок в Крым.

"Я очень по вам скучаю", — сделал заявление в эфире украинского теле-шоу Филипп.

В ходе выступления стало ясно, что Киркоров заранее подготовился. Он припас для членов жюри подарки.

"Обязательно вам передам очаровательных розовых свинок, которые принесут вам удачу и всю мою любовь", — сказал российский певец, продемонстрировав фарфоровые презенты на камеру.

Уже спустя неделю к гала-концерту шоу подарки от Киркорова доставили на Украину. Свинок раздал коллегам Андрей Данилко.

"Всем привет и с Новым годом от Филиппа", — объявил он.

На заигрывания российского и украинского артистов обратил внимание член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян.