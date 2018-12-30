Самбурская оказалась в центре семейного скандала

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Самбурская оставляет мать внебрачного ребенка Головина без крыши над головой 

Teleprogramma.pro 56 минут назад
После того, как 32-летняя Светлана Белогурова выступила с заявлением, что Александр Головин является отцом ее 8-месячного ребенка, на молодую мать обрушились неприятности. Актер, известный зрителю по сериалу «Кадетство» и франшизе «Елки», оказывать поддержку своей маленькой дочери отказывается и платить алименты не намерен. Теперь же Светлану еще и заставляют съехать со съемной квартиры.
Выясняется, что девушка последние несколько лет арендовала жилье у Анастасии Самбурской. О том, что именно происходит, рассказала руководитель юридической фирмы «Гордон и сыновья» Екатерина Гордон.
Пока все обсуждают семьи Спартака Мишулина, Муслима Магомаева и Александра Абдулова, у которых внезапно появились внебрачные дети, со своей предполагаемой дочерью познакомился и Евгений Осин. Как рассказал артист журналистам, уже несколько лет он принимает активное участие в воспитании девочки.
Экс-супруга адвоката Сергея Жорина отметила, что после того, как всплыли факты о внебрачном ребенке Головина, артист так и не связался с юристами Светланы. Однако общие друзья обеих сторон, судя по всему, решили поддержать не мать-одиночку, а Головина. По крайней мере, Гордон не видит другого объяснения тому факту, что перед Новым годом Самбурская потребовала, чтобы Светлана с ребенком съехала. Юрист возмущена таким поворотом дел.
«Мы конечно же со всем этим справимся и поддержим Свету, на улице она не останется, но сама ситуация дикая!», — говорит Екатерина.
Клиентка призналась своему адвокату в том, что одним из условий аренды жилплощади было молчание о том, что у Головина есть внебрачная дочь. В этом, собственно, и заключалась «поддержка» артиста своей «тайной семье». Светлана шокирована происходящим, так как своего жилья у нее нет, а новую квартиру ей придется искать самой, с маленьким ребенком на руках.
Сам же «виновник торжества» от каких-либо комментариев воздерживается, не отвечая ни на звонки, ни на сообщения, пишет Super.
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Комментарии3
Шоу-бизнес , Видео , Муслим Магомаев , Александр Головин , Сергей Жорин , Евгений Осин , Екатерина Гордон , Спартак Мишулин
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