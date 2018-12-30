Самбурская оказалась в центре семейного скандала

Самбурская оставляет мать внебрачного ребенка Головина без крыши над головой

После того, как 32-летняя Светлана Белогурова выступила с заявлением, что Александр Головин является отцом ее 8-месячного ребенка, на молодую мать обрушились неприятности. Актер, известный зрителю по сериалу «Кадетство» и франшизе «Елки», оказывать поддержку своей маленькой дочери отказывается и платить алименты не намерен. Теперь же Светлану еще и заставляют съехать со съемной квартиры.

Выясняется, что девушка последние несколько лет арендовала жилье у Анастасии Самбурской. О том, что именно происходит, рассказала руководитель юридической фирмы «Гордон и сыновья» Екатерина Гордон

Экс-супруга адвоката Сергея Жорина отметила, что после того, как всплыли факты о внебрачном ребенке Головина, артист так и не связался с юристами Светланы. Однако общие друзья обеих сторон, судя по всему, решили поддержать не мать-одиночку, а Головина. По крайней мере, Гордон не видит другого объяснения тому факту, что перед Новым годом Самбурская потребовала, чтобы Светлана с ребенком съехала. Юрист возмущена таким поворотом дел.

«Мы конечно же со всем этим справимся и поддержим Свету, на улице она не останется, но сама ситуация дикая!», — говорит Екатерина.

Клиентка призналась своему адвокату в том, что одним из условий аренды жилплощади было молчание о том, что у Головина есть внебрачная дочь. В этом, собственно, и заключалась «поддержка» артиста своей «тайной семье». Светлана шокирована происходящим, так как своего жилья у нее нет, а новую квартиру ей придется искать самой, с маленьким ребенком на руках.

Сам же «виновник торжества» от каких-либо комментариев воздерживается, не отвечая ни на звонки, ни на сообщения, пишет Super.