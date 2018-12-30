Зверски избившего жену Башарова отправляют в СИЗО

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«В СИЗО есть местечко»: зверски избившего жену Башарова собирают в тюрьму 

Дни.ру 1 час назад
Рустам Солнцев высказался о рукоприкладстве Марата Башарова. По словам знаменитости, поведение актера недопустимо.
Солнцев считает, что что Башаров не просто избивает жен, но и травмирует их психику. Шоумен убежден, что Башарова следует поместить в СИЗО рядом с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
"И ничего с ним не происходит, этот маньяк, избивающий женщин, продолжает гулять на свободе", — возмутился Солнцев. "Вот Кокорин и Мамаев сидят уже какой месяц. А ведь наверняка в том СИЗО есть неплохое теплое местечко для некогда популярного нетрезвого актера Башарова", — резюмировал он.
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Шоу-бизнес , Видео , Рустам Солнцев , Павел Мамаев , Марат Башаров , Александр Кокорин , ФСИН
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