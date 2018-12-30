Зверски избившего жену Башарова отправляют в СИЗО

Рустам Солнцев высказался о рукоприкладстве Марата Башарова. По словам знаменитости, поведение актера недопустимо.
Солнцев считает, что что Башаров не просто избивает жен, но и травмирует их психику. Шоумен убежден, что Башарова следует поместить в СИЗО рядом с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
"И ничего с ним не происходит, этот маньяк, избивающий женщин, продолжает гулять на свободе", — возмутился Солнцев. "Вот Кокорин и Мамаев сидят уже какой месяц. А ведь наверняка в том СИЗО есть неплохое теплое местечко для некогда популярного нетрезвого актера Башарова", — резюмировал он.