Похваставшаяся елкой Рудковская взбесила россиян

«Аж согнулась»: на Рудковскую напали в канун праздника

Музыкальный продюсер показала своим поклонникам, как она готовится к новогоднему празднику. Фотографию украшенной елки Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram.

На снимке звезда позирует в пижаме от бренда Louis Vuitton . Сзади нее стоит пышная ель, украшенная шарами и игрушками.

"Елочка, зажгись! P. S. У нас две елки наряжены дома, одна вот такая. А вторая — Сашина", — написала Яна Рудковская.

Но не всем подписчикам передалось ее праздничное и светлое настроение. Некоторые обвинили продюсера в том, что она не может жить без товаров класса "люкс":

"У вас, наверное, туалетная бумага LV, перебор полный", "Будьте скромнее!", "Все нахвастаться не может! Все самое крутое, брендовое, лучшее — у тебя, Яна! Угомонись уже!".

Другие настаивают на том, что продюсер перестаралась с украшениями для праздничного дерева:

"Зачем столько шаров? Идиотизм", "Какая-то елка странная", "С игрушками перебор, конечно", "Уже опустила уши ваша ела", "А не многовато шаров? И елки-то не видно", "Елка аж согнулась".