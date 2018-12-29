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Кардашьян получила подарок за 14 миллионов долларов 

Рамблер 7 часов назад
Рэпер Канье Уэст подарил своей супруге Ким Кардашьян на Рождество квартиру стоимостью 14 млн долларов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на издание Page Six.
Подсчитано состояние Ким Кардашьян
По данным издания, квартира площадью 436 квадратных метров расположена в Майами в 18-этажной башне Faena House, известной как «пляжный бункер миллиардеров».
В распоряжении Кардашьян оказались четырехкомнатные апартаменты с террасой. В самом здании имеются гимнастический зал, спа, бассейн и подземная парковка.
Сообщается, что соседями Ким будут владелец Warner Music Group Леонид Блаватник, глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и основатель Citadel Кеннет Гриффин.
Шоу-бизнес , Видео
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