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Откровения музы Петросяна взбесили интернет 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Ассистентка юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова дала интервью для передачи Дмитрия Борисова "Эксклюзив" и успела вызвать бурную реакцию в сети еще до выхода записи в эфир.
Помощница Петросяна рассказала об их отношениях
Беседуя с журналистом, девушка, которую называют новой музой расставшегося с женой Петросяна, призналась, что ее жизнь полностью изменилась.
"Порог неправды стал таким высоким, что молчать уже не было сил", — говорит она в проморолике, демонстрируя кольцо на безымянном пальце.
Это взбесило поклонников Петросяна.
"Это деньги, а не любовь!", "Петросяна ждет участь Джигарханяна. И мне его не жалко. Так и надо ему будет", "Ну ей же денежки нужны, Петросян адвокату отваливает будь здоров", — цитирует портал "Дни.ру" комментарии в соцсетях.
Ранее Дмитрий Борисов рассказал, чего ждать чего ждать от "Эксклюзива" с новой музой Петросяна.
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