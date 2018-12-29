Откровения музы Петросяна взбесили интернет

Ассистентка юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова дала интервью для передачи Дмитрия Борисова "Эксклюзив" и успела вызвать бурную реакцию в сети еще до выхода записи в эфир.

Беседуя с журналистом, девушка, которую называют новой музой расставшегося с женой Петросяна, призналась, что ее жизнь полностью изменилась.

"Порог неправды стал таким высоким, что молчать уже не было сил", — говорит она в проморолике, демонстрируя кольцо на безымянном пальце.

Это взбесило поклонников Петросяна.

"Это деньги, а не любовь!", "Петросяна ждет участь Джигарханяна. И мне его не жалко. Так и надо ему будет", "Ну ей же денежки нужны, Петросян адвокату отваливает будь здоров", — цитирует портал "Дни.ру" комментарии в соцсетях.

Ранее Дмитрий Борисов рассказал, чего ждать чего ждать от "Эксклюзива" с новой музой Петросяна.