В семье Татьяны Овсиенко произошла трагедия

Актриса Татьяна Овсиенко рассказала о трагедии, которую пережила в уходящем 2018 году. Смерть близкого человека стала для нее большим ударом.

Татьяна Овсиенко производит впечатление счастливого человека. Артистка всегда улыбается и излучает хорошее настроение. Однако в жизни знаменитости не все гладко.

Некоторое время артистка страдала от одиночества — она ждала возлюбленного из тюрьмы. Когда же избранник вернулся к Татьяне, она не помнила себя от счастья. К сожалению, идиллия длилась недолго. Овсиенко потеряла отца.

После трагедии звезда впала в депрессию. Единственным спасением от горестных мыслей стала работа, в которую певица ушла с головой. Овсиенко дает много концертов, ездит с гастролями и записывает новые композиции.

"Сложный был год. Очень много потерь по мужской линии, отец мой ушел. В новогоднюю ночь собираюсь работать. Вообще работа очень спасает. Ну, а в целом, стараюсь быть счастливой. Сын стал взрослым, внук растет. Много поводов для радости", — призналась вокалистка в студии программы "Привет, Андрей" телеканала "Россия 1". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⭐Новости звезд⭐СМИ (@vesti_tv) 8 Ноя 2018 в 6:26 PST