Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Винокур отказался от празднования Нового года из-за смерти матери 

Рамблер + ещё 1 38 минут назад
Владимир Винокур отказался от празднования Нового года после смерти матери, пишет StarHit.
Горячо любимая родительница юмориста Анна Юльевна скончалась в августе 2018 года в возрасте 96 лет. Она родилась в ночь с 31 декабря на 1 января, а потому в семье Винокуров всегда отмечали два праздника.
В этом году юморист решил посвятить эту дату памяти матери: собраться с семьей и друзьями и вспомнить самые интересные истории об Анне Юльевне.
«В этот раз мы решили отмечать торжество в загородном доме, где соберемся вместе с родственниками и друзьями, чтобы почтить мамину память. Лева Лещенко тоже приедет, мы постараемся вспомнить самые интересные истории, связанные с мамой. Так что будет не до Нового года», — рассказал юморист.
Он напомнил, что никогда не работает в новогоднюю ночь и не собирается изменять традициям.
Несмотря на то, что Винокур не будет отмечать Новый год, подарки для своих домочадцев он подготовил.
«Я купил подарки и дочери, и внуку. Для зятя приобрел хорошие часы. Для жены купил шарф, перчатки и красивые высокие сапоги. Она любит зимой гулять по лесу, так что теперь ей будет тепло», — рассказал артист.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Видео , Владимир Винокур , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Его не пугал даже Сталин4
Нож в спину Турции62
В семье Овсиенко произошла трагедия9
Украина обвинила Россию в подготовке химатаки409
Запад признал бессилие перед «Авангардом»447
Видео
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
06:14
«Разморозить бы ГУЛАГа зоны»: Шнур ответил детдомовцам
Шоу-бизнес Статьи
00:43
Путин поделился планами на Новый год
Политика
04:40
Майдан утратил силу: Украина больше не гордится
В мире Статьи
01:00
«Дочь ревнует»: Волочкова встретила новую любовь
Шоу-бизнес Статьи
01:15
Путин объяснил отказ Лукашенко поиграть в хоккей
Политика СНГ
06:36
Марлен Хуциев госпитализирован с супругой
Общество В мире
00:44
Ответ МИДа «учителям России» и другие события дня
В мире
02:11
Киев отреагировал на крымский забор
В мире Украина
04:04
Новый приговор: когда Тесак выйдет на свободу
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение