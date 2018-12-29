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«Знакомы больше шести лет»: новая пассия Кузьмина ошарашила заявлением у Малахова 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: youtube.com
Певец Владимир Кузьмин вывел в свет молодую возлюбленную. Артист и его девушка стали гостями шоу "Привет, Андрей!" телеканала "Россия 1".
О том, что у Владимира Кузьмина появилась дама сердца, стало известно недавно. Журналисты часто видели эффектную блондинку рядом с артистом. К слову, певец отказывался говорить о своей личной жизни.
О новой возлюбленной звезды пресса знала немного. Ее зовут Светлана. Красотке 26 лет, она живет вместе с 63-летним певцом. По образованию она — музыкальный менеджер.
И вот сегодня, 29 декабря, в гости к шоумену Андрею Малахову Владимир пришел не один. Кузьмин представил зазнобу общественности.
Светлана сообщила присутствующим, что познакомилась с певцом благодаря общим увлечениям. "С Володей мы знакомы больше шести лет. Мы раньше катались на мотоциклах, а сейчас мы катаемся на катерах на лодках, у нас большая компания. Присоединяйтесь. Сейчас катаемся по Волге, там не так опасно", — рассказала блондинка.
Присутствующий в студии Игорь Крутой был очень удивлен происходящим, ведь совсем недавно Владимир Кузьмин был женат на другой. "Подождите, там параллелочка была?" — изумился композитор.
Светлана отметила, что с некоторых пор она работает помощником Кузьмина. "Сейчас я яхтсменка, поэтесса, помогаю во всем Володе. Можно сказать, его пиар-менеджер", — заявила она.
Напомним, 14 июня Владимир Кузьмин объявил о расставании с супругой Екатериной, с которой прожил 17 лет. "С большим уважением и любовью друг к другу, оставаясь близкими друзьями, мы с Катей объявляем о разводе, — сказал певец. — Пришло время каждому двигаться своей дорогой. Мы приняли решение не давать никаких комментариев в прессе по этому поводу". Влюбленные поженились в 2001 году. Екатерина младше Владимира на 27 лет. Сейчас ей 36 — она на десять лет старше новой избранницы артиста.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Игорь Крутой , Владимир Кузьмин , Андрей Малахов
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