«Знакомы больше шести лет»: новая пассия Кузьмина ошарашила заявлением у Малахова

Певец Владимир Кузьмин вывел в свет молодую возлюбленную. Артист и его девушка стали гостями шоу "Привет, Андрей !" телеканала "Россия 1".

О том, что у Владимира Кузьмина появилась дама сердца, стало известно недавно. Журналисты часто видели эффектную блондинку рядом с артистом. К слову, певец отказывался говорить о своей личной жизни.

О новой возлюбленной звезды пресса знала немного. Ее зовут Светлана. Красотке 26 лет, она живет вместе с 63-летним певцом. По образованию она — музыкальный менеджер.

И вот сегодня, 29 декабря, в гости к шоумену Андрею Малахову Владимир пришел не один. Кузьмин представил зазнобу общественности.

Светлана сообщила присутствующим, что познакомилась с певцом благодаря общим увлечениям. "С Володей мы знакомы больше шести лет. Мы раньше катались на мотоциклах, а сейчас мы катаемся на катерах на лодках, у нас большая компания. Присоединяйтесь. Сейчас катаемся по Волге, там не так опасно", — рассказала блондинка.

Светлана отметила, что с некоторых пор она работает помощником Кузьмина. "Сейчас я яхтсменка, поэтесса, помогаю во всем Володе. Можно сказать, его пиар-менеджер", — заявила она.

Напомним, 14 июня Владимир Кузьмин объявил о расставании с супругой Екатериной, с которой прожил 17 лет. "С большим уважением и любовью друг к другу, оставаясь близкими друзьями, мы с Катей объявляем о разводе, — сказал певец. — Пришло время каждому двигаться своей дорогой. Мы приняли решение не давать никаких комментариев в прессе по этому поводу". Влюбленные поженились в 2001 году. Екатерина младше Владимира на 27 лет. Сейчас ей 36 — она на десять лет старше новой избранницы артиста.