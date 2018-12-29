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«Уже жрут»: Гузеева откровенно о корпоративе программы «Давай поженимся!» 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: youtube.com
Телеведущая рассказала, как они с коллегами провели предновогоднюю вечеринку на рабочем месте. Видеоотчет Лариса Гузеева выложила в Stories своего Instagram-аккаунта.
В своем микроблоге телесваха показала праздничный стол и рассказала о своем отношении к сотрудникам программы Первого канала. Телевизионщики пришли на мероприятие в повседневной одежде. Возможно, небольшую пирушку Гузеева с коллегами провели сразу после очередных съемок.
Стол сотрудников "Давай поженимся!" оказался обильным. Различные нарезки, салаты, фрукты, шампанское… Лариса Гузеева поблагодарила сотрудников телешоу, с которыми работает вот уже более десяти лет.
Рассказывая за кадром о празднике, ведущая не поскупилась на крепкое словцо. "Идет подготовка к корпоративу, некоторые уже, правда, жрут", — заявила она. И тут же поспешила оправдаться.
instagram.com/_larisa_guzeeva_
"Я так понимаю, что вы меня сейчас начнете терзать за слово "жрут", так вот, мы не жрем, а аккуратно кушаем", — добавила артистка. Также Гузеева отметила, что без своей команды не может жить.
instagram.com/_larisa_guzeeva_
Ранее звезда шоу "Давай поженимся!" дала очень лестную характеристику Бари Алибасову. Телеведущая заявила, что продюсер — настоящий мужчина. В Instagram Гузеева опубликовала снимок, на котором она прильнула к спине Алибасова.
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Шоу-бизнес , Лариса Гузеева , Бари Алибасов
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