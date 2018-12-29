Актер признался, что главное для него — здоровье
Станислав Садальский дал порталу Teleprogramma.pro предновогоднее интервью, в котором поведал о своих планах на следующий год, рассказал, на что стоит тратить деньги, а также о лучшем подарке на Новый год.
По словам известного актера, только накануне он вернулся в Москву из Финляндии. И уже знает, что подарит на Новый год своим коллегам — Ольге Богдановой и Татьяне Васильевой. Уже первого января актеры будут играть спектакль в Санкт-Петербурге, там он преподнесет дамам по бутылочке текилы. «Девочки не любят духи — девочки любят текилу. Стопроцентную агаву», — заявил артист.
О лучшем подарке, который хотел бы получить он сам, Садальский высказался коротко, но емко: «Да ничего. Здоровья бы побольше».
Отметим, Станислав Садальский с большим уважением относится к своим коллегам по цеху. Недавно он поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Анастасию Вертинскую. Актер вспомнил, как в свое время служил с Анастасией Александровной в одном из московских театров, как она поддерживала его в трудные дни и даже кормила, если у него не было денег. На своей страничке в соцсети Садальский заверил поклонников, что когда-нибудь о жизни Вертинской напишут много исследований и статей.