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От Даны Борисовой отписываются фанаты из-за появления на ее страничке фото турецких мужчин 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Фото: GLOBALLOOK.COM, АNATOLY LOMOKHOV
Звезда уже потеряла семь тысяч подписчиков.
У известной российской телеведущей Даны Борисовой украли ее аккаунт в социальной сети Instagram. Ведущая признается, что для нее это сродни смертельному приговору. Дело в том, что Борисова неплохо зарабатывала благодаря соцсетям, рекламируя различную продукцию.
Борисова рассказала, что ее взломали хакеры после того, как она перешла по неизвестной ссылке. После этого на страничке ведущей стали появляться фотографии непонятных турецких мужчин. При этом все записи сделаны на турецком языке. Самое страшное, что когда пользователи стали видеть снимки этих мужчин, то они стали отписываться от Даны Борисовой. На данный момент у нее уже стало на семь тысяч подписчиков меньше.
С Борисовой потребовали 500 долларов. Если она заплатит, то аккаунт ей обещают вернуть. Сама Борисова отметила, что раньше была немецкая оккупация, а теперь пришла турецкая. На условия хакеров она идти не собирается. Сейчас она ищет продвинутых компьютерщиков, которые помогут ей восстановить страницу. Она обещает их щедро отблагодарить, сообщает tv. m24.ru.
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Шоу-бизнес , Дана Борисова
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