Слепаков обматерил уходящий год в песне

Комик Семен Слепаков записал видео, посвященное уходящему году. В ролике «Тяжелый год» он нецензурной бранью проводил прошедшие 12 месяцев и воспел грядущий год. Ролик доступен на YouTube.
В записи ролика, помимо Слепакова, приняли участие девять мужчин. Один из них, сценарист Джавид Курбанов, исполнил роль зайчика. Он же был соавтором текста и музыки для ролика.
На видео хор мужских голосов повторяет один и тот же припев:
Это был тяжелый год.
Был он тяжелей, чем тот.
Неожиданно нам всем
Много он принес проблем.
Но приходит новый год.
Будет все наоборот.
Он нам счастье принесет,
и споем мы через год.
В это время Слепаков начинает переживать всю тяжесть уходящего года, постепенно выходит из себя и переключается на нецензурную брань.