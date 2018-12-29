Станислав Садальский рассказал о чуде на могиле Фроси Бурлаковой

Актер Станислав Садальский в день рождения заслуженной артистки страны Екатерины Савиновой вспомнил о страшной судьбе женщины, ушедшей из жизни в далеком 1970-м году. Он также рассказал о чуде, произошедшем при эксгумации тела звезды советского кино.

Актер Станислав Садальский рассказал о тяжелой судьбе звезды советского кинематографа Екатерины Савиновой, ушедшей из жизни в далеком 1970-м году. Пост с воспоминаниями о заслуженной артистке страны Станислав опубликовал в своем инстаграме 26 декабря — в день, когда Савиновой могло бы исполниться 92 года.

«Помню, одна из первых программ Лени Филатова была посвящена этой удивительной актрисе. Съемочная группа тогда останавливала на улице прохожих, показывая им фотографии артистов прошлых лет с просьбой назвать их фамилии. Имя Екатерины Савиновой не вспомнил никто. На момент съемок того выпуска передачи «Чтобы помнили» ее не было в живых уже больше двадцати лет», — начал Садальский.

По словам Станислава, Савинова долгие годы боролась с тяжелым недугом, оказавшимся в итоге для нее фатальным: на съемках артистка заразилась бруцеллезом, который впоследствии — из-за отсутствия своевременного лечения — привел к поражению головного мозга женщины. Он также вспомнил, что во время эксгумации тела Екатерины произошло чудо.

«Долгие годы Катя боролась с мучительным недугом, повлекшим необратимые психические расстройства. Она была верующим человеком, пела в церковном хоре, да и перед смертью пошла в храм, но отпевать Савинову запретили (вероятно, по той причине, что Савинова совершила самоубийство — «Газета.Ru»).

Лишь спустя 26 лет ее муж Евгений Ташков добился от епархии разрешения перезахоронить жену по церковному обряду. При эксгумации все стали свидетелями чуда — тело Кати оказалось нетленным», — удивил подписчиков 67-летний артист.

Продолжая рассказ о Савиновой, Садальский напомнил читателям о великой карьере актрисы, запомнившейся зрителям благодаря ролям в «Женитьбе Бальзаминова» и «Приходите завтра…».

«После нее остались несколько ярких эпизодов и две мегароли — фантастическая, гротескная Матрена в «Женитьбе Бальзаминова» и грандиозная Фрося Бурлакова в кинокартине «Приходите завтра…». Сценарий фильма написал специально для Савиновой муж — режиссер Ташков, — подчеркнул Станислав. — В общем, Катя и была Фросей. С таким же уникальным голосом в три октавы, такая же непосредственная и диковатая, она тоже отправилась в Москву из глухой сибирской Ельцовки поступать в актрисы, первый раз в жизни сев в поезд».

Екатерина Савинова родилась 26 декабря 1926 года в селе Ельцовка, находящемся в нынешнем Алтайском крае. По окончании школы девушка перебралась в Москву в надежде поступить во ВГИК, однако провалила вступительные экзамены и в итоге попала в Землеустроительный институт. От мечты стать актрисой Савинова, впрочем, не отказалась: будущая звезда начала заниматься на курсах Василия Ванина , а еще спустя время все-таки пробилась во ВГИК, который впоследствии закончила с отличием.

После выпуска из ВУЗа Екатерина обучилась еще и в Институте имени Гнесиных, где занималась вокалом.

В кино Савинова дебютировала в конце 1940-х. Тогда же к актрисе пришла и первая известность — произошло этого после выхода фильма «Кубанские казаки» режиссера Ивана Пырьева , где девушка сыграла Любочку.

Многие педагоги занимавшиеся с Екатериной при этом настаивали, что артистка была буквально создана для театра, но не для кино: в определенный момент ее звали и во МХАТ, и в Большой театр, однако актриса от всех этих предложений неизменно отказывалась.

Главной работой в карьере Савиновой оказалась роль Фроси Бурлаковой в картине «Приходите завтра…», вышедшей на экраны в 1963 году. Еще большему успеху Екатерины, как считается, помешал уже упомянутый Пырьев, один из влиятельнейших советских режиссеров, снявший множество популярных и поныне фильмов. Согласно слухам, Савинова когда-то отказала кинематографисту — и тот впоследствии всячески препятствовал получению обидчицей больших ролей, несмотря на явный природный талант артистки.